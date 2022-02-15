義隆電去年每股稅前盈餘19.94元 創歷史新高

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（中央社記者張建中新竹15日電）觸控晶片廠義隆電去年稅前淨利新台幣60.61億元，創歷史新高，每股稅前盈餘約19.94元。

受Chromebook市場需求疲軟影響，義隆電去年第4季營收滑落至41.61億元，季減約16.34%，稅前淨利13.9億元，季減約22%，以目前股本30.388億元計，單季每股稅前盈餘約4.57元。

義隆電去年在筆記型電腦市場需求成長，產品規格及功能提升，產品平均售價上揚，營運依然繳出亮麗成績單，營收與獲利同創歷史新高；總營收183.27億元，年增21.38%，稅前淨利60.61億元，年增55.7%，每股稅前盈餘約19.94元。

義隆電對今年營運展望樂觀，預期隨著筆記型電腦市場產品規格升級，將帶動指紋辨識、觸控板及觸控螢幕等零組件價值不斷提升，將為短中期營運注入成長動能。

其中，又以指紋辨識產品更具成長潛力，義隆電表示，指紋辨識滲透率尚未飽和，且公司市占率不斷擴增，今年指紋辨識產品出貨可望再創高峰，並將成長2位數百分比水準。（編輯：潘羿菁）1110215