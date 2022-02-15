鈺太去年每股純益15.06元 今年營收拚增2位數

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（中央社記者張建中新竹15日電）微機電麥克風廠鈺太去年營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益達新台幣15.06元。董事長邱景宏表示，今年營收希望能維持成長2位數百分比。

鈺太下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受淡季效應影響，鈺太去年第4季營收滑落至6.41億元，季減14.5%，稅後淨利1.49億元，季減18.4%，每股純益3.56元。

鈺太去年總營收達27.35億元，年增44.1%，受惠數位式麥克風銷售成長，以及其他產品售價提升，毛利率攀高至40.7%，揚升6.4個百分點，稅後淨利6.25億元，年增102.7%，每股純益15.06元。

展望今年，邱景宏表示，去年第4季業績基期較低，今年第1季高信噪比麥克風產品開始出貨，展望相對樂觀，預期第1季營收表現應可優於去年第4季水準。

邱景宏說，因1年前就已規劃好產能，今年晶圓代工產能取得沒有困難，今年總營收希望能維持成長2位數百分比，高信噪比麥克風與窄邊框麥克風產品將是主要成長動能。

他表示，今年晶圓代工報價將持續揚升，鈺太麥克風產品沒有漲價計畫，不過會進行產品結構調整，預期今年平均毛利率仍會比去年再高些。（編輯：趙蔚蘭）1110215