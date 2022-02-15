保險業未建立營運持續管理機制 最重罰1200萬

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（中央社記者謝方娪台北15日電）金管會去年同意產、壽險公會修正「保險業風險管理實務守則」，保險業今年起須將營運持續管理（BCM）納入內稽內控，未來若違規，可處新台幣60萬元至1200萬元罰鍰。

近兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為企業營運帶來變數，產、壽險業者基於風險管理，多半都有自行訂定營運持續管理守則，並隨疫情發展滾動強化相關作為。

金管會去年已備查產、壽險公會修訂的「保險業風險管理實務守則」，正式將「營運持續管理」納入公會自律規範中，明文化規定保險業都必須依自身業務性質、規模及複雜性訂定適當營運持續管理機制。

「保險業風險管理實務守則問答手冊」也參考國際趨勢，增列董事會與內部稽核單位於營運持續管理的角色與職責，並列出營運持續管理機制的具體建立方法及內容。

金管會保險局副局長張玉煇指出，去年正式將營運持續管理納入自律規範，給予保險公司緩衝調整期，今年起保險公司應符合自律規範規定，並將具體推動規劃、預算編列情形及內部稽核計畫提報最近一次董事會報告。

若保險公司未建立營運持續管理機制並落實執行，違反內稽內控規定，金管會依法將可處最低60萬元、最高1200萬元罰鍰。（編輯：張均懋）1110215