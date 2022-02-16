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金融業延攬人才 元大金、全球人壽招募MA

2022/2/16 19:13
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（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北16日電）金融業徵才旺季到，元大金控、全球人壽今天相繼宣布徵才訊息，元大金更祭出百萬年薪招募儲備幹部（MA），盼優秀新血加入，提升公司競爭力。

元大金控2022年儲備幹部（MA）計畫提供5大類職務機會，分別為策略發展、投行法金、數位金融、理財金融及投資交易；預計招收30位MA，透過績效連結獎金的機制，MA首年年薪即達百萬門檻、第2年年薪可倍增。

元大金表示，2023年規劃MA展開為期2年的實務歷練，在金控執行長與各高階主管指導下，參與集團重要業務發展專案、體察集團策略商議與決策過程、實境參與子公司業務運作，厚植MA的金融實務根基及專業能力；表現優異的MA有機會派駐海外歷練，元大金控目前派駐海外人員之中，MA約占3成。

全球人壽今天也宣布2022年MA招募開跑，凡具備積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳且中英文流利、具碩士學位者均可參與，預計招募人數5人。

全球人壽MA培育輪調計畫為期24個月，第1個月將透過公司基礎培訓課程，認識組織與產業知識訓練，建立保險專業知識並熟悉商品；第2個月至第24個月進行商品企劃、業務通路、行政服務、數位行銷等共通性輪調及安排專業性輪調，最終培訓完成後，依評鑑考核結果及公司組織需求分發派任部門。

全球人壽首站實體MA招募說明會3月5日將在台灣大學校園徵才博覽會登場，3月25日赴政治大學延攬優秀人才。

全球人壽表示，MA招募申請期間至3月31日止，履歷採隨到隨審，將主動邀約履歷適合者面試。（編輯：黃國倫）1110216

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