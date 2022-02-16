疫情衝擊觀光飯店、商圈 房仲：出現三大現象

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（中央社記者蔡芃敏台北16日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊觀光產業，去年國際旅客來台人次僅剩14萬人。受疫情影響，房仲指出，國內飯店與國際觀光商圈店面出現三大現象，包含關店潮、轉手潮與改建潮。

信義房屋發布新聞稿表示，受到疫情影響，國際來台旅客數量雪崩式下滑，去年國際旅客來台人次剩14萬人次，相較高峰達1186萬人次，衰退約99%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年旅客人數銳減，直接衝擊觀光飯店業與觀光商圈，隨後出現關店潮、飯店業的轉手潮與改建潮。

曾敬德指出，台北市自2020年以來已經有8件飯店申請危老改建核准，疫情讓業主重新思考經營方向。部分飯店屋齡偏高，即便疫情負面因素消散，老飯店也未必具有競爭力。因此，許多業主瞄準危老改建的高額容積獎勵，部分老飯店從「不動產經營轉型不動產開發」，創造更高效益。

他說，雖疫情大幅衝擊觀光，也有業者逆勢接手16家飯店、商旅，等待邊境解封後，迎來國際觀光商機。

此外，仰賴觀光客的商圈、飯店營運慘淡，親子飯店、國內觀光為主的業者營運相對穩定。（編輯：張均懋）1110216