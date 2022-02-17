兩大工具機聯展21日登場 東台智慧製造秀7大應用

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，將於21日登場，工具機大廠東台集團以「智慧製造」為主題，將展出包括智慧化、自動化、聯網化、複合化、服務化、新產業及新製程等7大技術應用。

東台今天新聞稿指出，此次聯展將展示五軸自動化生產線，包括軟體層面的數位雙胞與虛擬驗證，以及硬體層面的多軸機械手，展示適合量產的工件流、與適合彈性製造的治具流兩種生產模式，以及CCD視覺辨識、機上量測與三次元檢測等單元。

在單機智慧化應用上，東台將展示高效能鑽孔攻牙機、整合智能軟體，以及多樣自製感測器。

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另外，東元集團旗下榮田精機將展示風力發電產業及高階精密加工解決方案，東台指出，榮田精機落成的精密機械加工廠，已正式營運對外接單；譁泰精機將展示CNC高階車銑複合機種，可應用在航太、醫療與汽車零件。

東台集團旗下有6家機械公司，包括東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英、法國PCI SCEMM和奧地利Anger Machining，其中亞太菁英合作夥伴包括加拿大龐巴迪（Bombardier）、德國蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）、韓國Yulkok、美國Williams International與台灣的漢翔航空工業（AIDC）。（編輯：楊凱翔）1110217