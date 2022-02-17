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潭雅神工業協進會辦精工獎 沈榮津出席肯定貢獻

2022/2/17 18:00（2/17 18:46 更新）
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台中市潭雅神工業廠商協進會主辦精工獎加工競賽，17日舉行精實推動成果發表會及頒獎典禮，行政院副院長沈榮津（前左）出席表揚獲獎者。中央社記者蘇木春攝 111年2月17日
台中市潭雅神工業廠商協進會主辦精工獎加工競賽，17日舉行精實推動成果發表會及頒獎典禮，行政院副院長沈榮津（前左）出席表揚獲獎者。中央社記者蘇木春攝 111年2月17日
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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市潭雅神工業廠商協進會舉辦精工獎加工競賽，今天舉行精實推動成果發表會及頒獎典禮，行政院副院長沈榮津也到場頒獎，他肯定協進會貢獻，並表示政府將以務實政策支持業界。

協進會為提升廠商專業製作及創新能力，舉辦精工獎加工競賽，依據回彈旋鈕、滾子盤、扣刀瓜、刀臂與設備精度件等項目競賽，共有4家業者獲獎；另為凝聚機械夥伴佈局生態系，舉辦線上精實管理課程，協助廠商提高生產效率與改善品質。

協進會今天在台中市烏日區臻愛花園飯店，舉辦精工獎加工競賽暨精實推動成果發表會及頒獎典禮，沈榮津、經濟部工業局長呂正華與協進會理事長陳伯佳等人皆出席。

沈榮津致詞時表示，看到協進會籌備競賽與課程，過程用心且紮實相當感動，這些對機械加工業來說非常重要，政府也以務實的政策支持業界，若業者需要任何協助，都可以向政府反映。

沈榮津指出，在國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，國內加工業景氣回升、訂單滿單，但業者面臨找無貨櫃出口、缺工等問題，政府也積極為工業界解決問題，並提供回流台商租稅獎勵。

提到行政院會今天通過移工留才方案，沈榮津說，過去業者培育移工技術，但移工居留效期到期後就返國，培養的技術人才又被日本與韓國等國家挖走，相當可惜。

沈榮津表示，未來在台工作滿6年以上移工，可由雇主申請為中階技術人力，且滿5年後可申請永久居留，讓優秀人才可以續留台灣，政府會持續聆聽業者的心聲，在關鍵時刻推出有力政策。（編輯：陳仁華）1110217

台中市潭雅神工業廠商協進會主辦精工獎加工競賽，17日在烏日區舉辦頒獎典禮，協進會理事長陳伯佳等人出席與會。中央社記者蘇木春攝 111年2月17日
台中市潭雅神工業廠商協進會主辦精工獎加工競賽，17日在烏日區舉辦頒獎典禮，協進會理事長陳伯佳等人出席與會。中央社記者蘇木春攝 111年2月17日
台中市潭雅神工業廠商協進會主辦精工獎加工競賽，17日在烏日臻愛花園飯店頒獎，行政院副院長沈榮津出席與會，並表示政府將以務實政策支持業界。中央社記者蘇木春攝 111年2月17日
台中市潭雅神工業廠商協進會主辦精工獎加工競賽，17日在烏日臻愛花園飯店頒獎，行政院副院長沈榮津出席與會，並表示政府將以務實政策支持業界。中央社記者蘇木春攝 111年2月17日
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