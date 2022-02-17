住展1月房市指標連兩月分數減 後市看止跌回升

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（中央社記者潘智義台北17日電）住展雜誌今天公布房市指標住展風向球，今年1月分數為45.3分，較去年12月減少3.7分，分數連續兩個月下跌，但對應燈號維持綠燈。

住展公布6大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數與成交組數等4項分數下滑，議價率分數持平，僅待售住宅建案個數一項分數上揚。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，1月風向球下滑的主因在於供給量縮減與市況衰退，應該與季節性因素關聯性較高，賣方市場形態依然牢不可破，預料年節過後市場將逐漸回復常態，接下來風向球將往上攻高。

展望今年上半年北台灣房市，何世昌認為審慎樂觀，預期市場還在多頭軌道上穩定前進，接下來風向球可望止跌回升。

何世昌指出，1月推案量縮減，但供需很安全，今年1月預售屋推案量約新台幣600億元，1月新釋出的成屋案戶數僅200餘戶。

他說，由於歷年1、2月都是推案淡月，供給量縮減屬於正常狀況。由於新開的建案數量減少，舊案仍可順利去化，線上待售的住宅建案數量持續下降至1000出頭。2020年底，北台灣待售住宅建案數將近1500個，時隔一年後竟驟減1/3，房市的天秤明顯朝向賣方市場傾斜。

在議價率部分，1月北台灣整體建案平均議價率約12%，變化並不大，該項分數持平。

代表市況的來客與成交組數，1月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約每週25.1組，較去年12月減約13.5組，已連續3個月下滑。

何世昌分析，1月市況下滑的主因，除了與政府打房、農曆年前淡季有關之外，近期部分建商祭出「限賣令」影響頗大。由於房價續漲趨勢不變，部分建商擔憂房子賣太快來不及調整價格，於是限制代銷業者每週售出戶數上限，若該週可售戶數賣完就得暫時封盤。

目前新北市、桃園市與新竹地區，均有建案實施「限賣令」；依個案狀況不同，每週可售戶數上限多在2戶至4戶不等，單週成交量因此難以放大。

他指出，雖然1月風向球分數下滑，又有打房與升息的威脅，但目前市場供需狀況仍很健康。（編輯：張均懋）1110217