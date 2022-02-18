觀光股不甩台股臉綠 大啖解封概念股價續強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北18日電）不甩台股陰霾，觀光股持續受惠解封題材，人氣強強滾，旅行社如山富、五福飆上漲停，飯店股如晶華股價寫2年半新高，手搖飲股也迎來反彈復甦，餐飲股則力守紅盤。

俄羅斯與烏克蘭關係趨於緊繃，拖累美股重挫，台股今天早盤指數急殺170點，一度失守18100點關卡，盤中最低至18098.52點。國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但不少國家陸續開放國門。中央流行疫情指揮中心已規劃邊境鬆綁，台灣最快3月開放商務客入境，若商務旅行進展順利且疫情獲控制，也會考慮重啟觀光旅遊。

解封題材連續2日激勵觀光股，今天盤中上櫃觀光股上漲約2%，上市觀光股也有1.3%的漲幅，為盤面人氣焦點。

觀察個股表現，日本宣布3月1日起解除鎖國，激勵旅行社業者山富、五福今天股價飆漲停，易飛網漲幅近9%，鳳凰和雄獅17日漲停，盤中也分別有超過7%和5%的漲幅。

飯店股如晶華、夏都、六福、富野、寒舍、雲品全數力守紅盤，其中晶華股價盤中高點來到178元，漲幅逾5%，股價寫下2019年7月以來新高。

而受到各國解封題材激勵，在全球拓展版圖的手搖飲股六角、雅茗-KY股價也同步表態，約有7%左右的漲幅，六角並重返百元關卡。

儘管餐飲股偏向內需概念，股價仍同步拉抬，路易莎咖啡上漲約3%、瓦城漲逾2%、亞洲藏壽司、豆府、王品則力守紅盤。（編輯：楊凱翔）1110218