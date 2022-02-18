台電陸域風電累計破百億度 將開發新風場模式

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（中央社記者曾智怡台北18日電）台電今天表示，陸域風力20年來累積發電量，已在今天突破100億度；未來規劃大小風機整合運用，進行新風場模式開發，更盼將成果延續至海上，推動離岸風力計畫，實踐風電新願景。

台電今天發布新聞稿表示，從民國90年在澎湖中屯設立第1座陸域風機起，至今已完成168部陸域風機，總裝置容量共計297.04MW（百萬瓦），架設地點北從新北石門，南至屏東恆春，遍布台灣西部沿海及澎湖、金門離島，累計發電量在104年4月達到50億度。

近年則結合大數據技術強化機組維運，提升發電穩定度。以去年為例，台電陸域風力年發電量達6.72億度，占全國陸域風力發電量約58.7%，可供給近17萬家戶1年用電，並在今天達成累積發電量100億度的里程碑。

台電表示，由於陸域風機的架設地點分散且常處濱海環境，早期風機沒有升降梯，維修人員常需徒手爬上60、70公尺高的鋼製塔中，加上機艙內常有悶熱、搖晃、震動等不利狀況，讓早期風機巡檢與維修的困難度倍增。

台電指出，近年隨維運技術成熟，維修工作結合遠端集中監控管理與大數據技術運用，長期蒐集運轉數據，以提早預知未來可能異常的設備；同時安排檢修或購置更新，最大化設備正常運轉時間及最小化維護人力配置，進而提升風機可用率及發電量。

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台電表示，現有陸域風機約1/4運轉已達15年以上，為將風場容量與風機效能最大化，正規劃未來風場永續利用方案，將綜合考量場址條件與機組狀況，規劃大小風機整合運用，進行新風場模式開發，朝永續思維與兼顧在地需求的方向，與環境共存共榮。

除持續開發陸域風力外，台電也朝向離岸近海拓展風力新場域，例如離岸一期風力發電工程共21部風機已於去年完成併聯，二期計畫也如火如荼展開，預計在114年達到陸域風力370MW、離岸風力403.7MW的開發容量目標，邁向低碳電力。（編輯：張均懋）1110218