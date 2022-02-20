台機械設備產值和出口值拚創高 景氣和留才成關鍵

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）受惠歐美景氣復甦、基礎建設、航太和汽車需求帶動，台灣今年機械設備產值和出口值估可續創新高，訂單能見度看到第2季。

不過法人提醒，今年需觀察歐美市場景氣是否因俄羅斯與烏克蘭緊張態勢、升息和縮表擴大規模等變數而反轉；此外，解決缺工與留才議題是台灣機械和工具機產值進一步提升的關鍵。

機械產業在台灣產業出口扮演關鍵角色，根據2021年度台灣出口情勢分析報告，觀察去年各產業出口表現，機械業去年出口額達278.35億美元，年增近59.16億美元，年增幅度27%，出口年增額度次於積體電路產業和石化產業，排名第3。

此外，去年工具機暨零組件業出口額達到49.2億美元，年增13.6億美元，年增幅度38.2%，手工具業出口額47.92億美元，年增10.3億美元，年增幅度也達27.4%。

展望今年台灣機械和工具機產業表現，報告預估，歐美各國景氣復甦，帶動基礎建設及汽車等產業需求，預期今年台灣機械設備產值及出口值，將續創新高；手工具產業在歐美經濟復甦、基礎建設、航太和汽車等產業需求持續擴增下，出口可望持續增溫。

台灣機械公會日前公布1月機械出口值30.13億美元，較去年同期成長12.8%，創歷史單月新高，並連續17個月均較上一年同期成長。

機械公會指出，受COVID-19疫情影響，原物料與航運成本仍維持高點，新台幣匯率受美元轉強影響，近期略為回貶，但仍在27.85元附近徘迴，台灣整體出口表現亮眼，新台幣匯率短期不易有持續貶值趨勢。

觀察主要市場動向，美系外資法人報告指出，儘管歐美市場對工具機和零組件拉貨回溫，不過受到COVID-19疫情影響物流，產品交期時間拉長，台廠訂單可能仍有遞延狀況；不過在中國市場，法人持續看好中國產業自動化需求，帶動自動化機械設備、工具機、氣動元件、傳動元件等需求穩健，有助台灣相關業者今年出貨表現。

工具機公會指出，中國COVID-19疫情再次爆發，使得關鍵生產重鎮（例如汽車主要製造城市天津）停工，貨物積壓、主要港口航運受阻，加上農曆春節運潮，全球供應鏈受到衝擊。

至於美國市場，工具機公會指出，受到通膨壓力影響，可能增加升息次數與擴大縮減資產負債表，影響資本市場投資意願、增加產能擴增成本，造成美國製造業需求成長空間受壓。

不過工具機公會表示，歐洲經濟復甦，製造業產出、勞動市場大幅好轉以及企業投資大幅擴增，再加上歐洲數個國家逐一解封，重啟歐洲貿易往來的商務機會，歐洲可望為全球經濟增添新的成長動能。

從訂單能見度來看，根據2021年度台灣出口情勢分析報告預期，機械產業接單能見度已看到今年第2季。

在關鍵零組件部分，另一美系外資法人舉例分析，線性滑軌等傳動元件是工具機和車用產線等所需關鍵零組件，若半導體晶片、貨櫃、其他關鍵零組件供應吃緊狀況在未來數週緩解，將有助傳動元件廠商2月至3月業績表現。

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此外，晶圓代工、整合元件製造商（IDM）等半導體製造大廠、以及電動車廠擴大資本支出規模，也有助傳動元件廠商到2023年下半年業績和平均銷售價格（ASP）表現。

不過外資法人也提醒，今年需觀察美國和歐洲市場景氣是否出現反轉，留意俄羅斯和烏克蘭緊張態勢、美國聯準會（Fed）是否加速或擴大升息與縮減資產負債表腳步、全球經濟通膨等變數；此外，台灣機械和工具機業人才需求孔急，解決缺工和留才是機械和工具機業產值進一步提升的關鍵。（編輯：黃國倫）1110220