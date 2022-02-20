金融業拚綠金 國銀去年綠能科技業放款增近2千億

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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會公布綠色金融成績單，國銀2021年全年對綠能科技產業新增放款新台幣1960億元，保險業投資綠能科技產業金額也大增逾千億水準，全年新增投資1436億元。

近年ESG（環境、社會、公司治理）蔚為國際風潮，金管會推動綠色金融行動方案2.0，引導資金支援綠色及永續發展產業。根據金管會最新統計，金融三業2021年力拚綠色金融皆繳出好成績。

截至2021年底，本國銀行辦理綠能科技產業放款餘額達1兆3817億元，相較2020年底放款餘額1兆1857億元，全年新增1960億元放款，逼近2000億元水準。

另截至2021年底，保險業對綠能科技產業投資金額達1兆466億元，相較2020年底投資金額9030億元，全年對綠色產業挹注投資大增1436億元，持續力挺綠色產業。

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金管會證期局指出，2022年1月共發行2檔綠色債券、發行金額54億元，相比去年同期綠色債券發行檔數、金額都掛零，明顯推進一步；截至2022年1月底，累計已發行77檔綠色債券，發行金額為2064.75億元。

為促進金融業主動因應ESG趨勢及氣候相關風險，同時掌握綠色金融帶來的商機，金管會去年已著手研議辦理對國內金融機構的永續金融評鑑，並請聯徵中心及保險安定基金研議對銀行及保險業辦理氣候變遷情境分析及壓力測試的相關作法。（編輯：蘇志宗）1110220