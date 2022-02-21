興櫃股王綠界22日起競拍 底價690.91元

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（中央社記者吳家豪台北21日電）興櫃股王、第三方支付龍頭綠界科技配合上櫃前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股2230張，其中1517張採競價拍賣，競價拍賣期間為2月22日至24日，競拍底價為新台幣690.91元。

綠界競拍預計於3月1日上午10時開標，並於3月3日至7日辦理公開申購。綠界將於3月15日掛牌上櫃，承銷價暫定760元，創上市櫃史上最高承銷價；以18日興櫃收盤價1130元計算，抽中一張可賺約37萬元。

綠界科技成立於1996年，是國內最早、目前規模最大的第三方支付品牌，主要業務包含金流、物流、電子發票、跨境電商、資安聯防等業務，在中小型電商市占率超過7成、穩居市場第一。

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受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，零售業數位轉型及個人賣家模式漸起，綠界除了與台灣前10大收單行、財團法人信用卡聯合中心及4大超商都有合作外，更與20多家國內外知名開店平台合作及預先串接系統，協助國際品牌電商快速進入台灣市場。

綠界今天發布新聞資料指出，今年也將透過與POS（端點銷售系統）業者平台合作引薦具有OMO（虛實融合）需求的客戶，讓綠界成為商家優先申請使用的金物流服務平台，有望挹注新一波業績成長動能。（編輯：楊蘭軒）1110221