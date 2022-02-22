台股開低跌逾280點 紅心辣椒帶頭衝遊戲股逆勢漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北22日電）俄烏緊張局勢升溫，台股早盤一度重挫逾280點，資金轉戰遊戲類股避風險，紅心辣椒率先亮燈漲停，帶動類股價量齊揚。

紅心辣椒今天開高急拉上漲停價67.5元，帶動同集團的碩辣椒漲幅也超過6%，興櫃的方舟漲幅更超越15%，另外包括華義、網石、歐買尬、大宇資及真好玩等漲幅均超過3%，類股表現為今天盤面新焦點。

NFT（非同質化代幣）成為全球討論焦點，遊戲軟體廠商高度關注相關商機，不少業者正規劃將經典遊戲的角色發行為NFT虛擬收藏品，供玩家或投資人收藏或投資，讓擁有IP智慧財的企業在相關領域發揮想像空間較大，獲得市場青睞。

辣椒日前表示，看好NFT熱度持續升溫，預計2022年第2季搭配股市虛擬下單的「股神」大改版，將規劃NFT挖礦、挖幣相關功能，讓原始的虛擬交易與實體股價結合，創造出全新價值。另外，「純潔魔法少女」也計畫推出限量數位典藏遊戲NFT產品，讓玩家可以收藏與交易角色。

遊戲股今年1月在旺季效應下營收普遍有亮眼表現，包括遊大宇資、戲橘子 、紅心辣椒、宇峻澳汀、網龍 等遊戲類股元月份均繳出月比及年比雙成長成績。其中大宇資在1月2日完成子公司紅陽科技交割，加上權利金收入，單月營收年增357.97%最大。

鈊象公告1月自結損益，單月營業淨利新台幣4.5億元，稅前淨利4.71億元，年增14.6%、月增8.5%，稅前EPS為6.67元，優於去年同期的5.81元表現，也優於2021年12月單月稅前EPS 6.17元。（編輯：楊凱翔）1110222