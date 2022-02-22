產業大缺工 蔡其昌：匯集心聲向中央反映

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台灣出口暢旺，產業拿到訂單卻面臨缺工問題，立法院副院長蔡其昌今天在1場座談會中表示，會匯集產業心聲，向中央反映，全力與政府相關部門研議解決方案。

立委張廖萬堅今天在台中工業區邀集勞動部勞動力發展署長蔡孟良、經濟部工業局副局長陳佩利、國家發展委員會專委鄭佳菁等相關部會，與近百家廠商代表，針對缺工問題及移工政策召開交流座談會，蔡其昌也應邀參與。

蔡其昌表示，疫情在全世界漫延，全球經貿呈現停滯狀態，台灣深厚的金屬產業實力卻因此受惠，國外訂單湧入，迎來訂單潮與轉單效應，廠商在手訂單平均累積6到8個月以上。

蔡其昌指出，部分廠商因為缺人，訂單甚至達15到17個月，金屬產業有一半的廠商，累積超過新台幣2000億元訂單無法如期完成交貨，更多的訂單是看得到吃不到，皆因移工不足無法生產，面臨的困境急需解決，而他也會匯集產業心聲，全力與政府相關部門研議解決方案。

張廖萬堅表示，包括台灣手工具工業同業公會聯合相關產業等11公會，日前向他陳情「製造業缺工、放寬外籍移工配額」問題，製造業涵蓋範圍很廣，實際缺工需求也各不相同。

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張廖萬堅指出，針對同業公會目前面臨的缺工棘手問題，請勞動部思考放寬及提高3K（高危險、辛苦、骯髒）產業外勞申請比例以及除開放印尼移工外，政府應陸續開放越南與菲律賓等移工入台，解決缺工問題。

蔡孟良說，針對3K產業缺工議題，勞動部已自15日啟動第2階段移工引進，除印尼外，越南、泰國及菲律賓移工均可引進，並開放安排入住防疫旅館。（編輯：郭諭儒）1110222