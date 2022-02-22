蒲亭出兵烏東 盧布震盪反彈俄股挫跌

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離主義地區是獨立實體，並派遣俄軍進入這兩個地區後，俄羅斯盧布今天走勢震盪，從近兩年低點反彈，俄國股市則是重挫。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布承認頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）獨立後，隨即引發國際社會譴責，現在外界預期西方國家將宣布對俄國實施新制裁行動。

這些制裁措施有可能針對主要金融機構、阻斷俄國取得電子產品或遏止俄國能源公司的運作。

盧布兌美元匯率一度貶至80.97盧布兌1美元，創2020年3月23日以來低點。格林威治時間11時17分，盧布匯率最新報反彈升值0.9%，來到79.05盧布。

俄國表示，將只會承認烏東親俄分離主義分子目前控制的兩個地區獨立，加上烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）淡化了與俄國爆發大規模衝突的可能性後，盧布反彈走堅。

俄國央行表示，已準備好採取所有必要措施來維持金融穩定；分析師則表示，干預匯市阻貶盧布為其中一個選項。

俄羅斯股市以美元計價的RTS指數（RTS index）下跌3.9%，報1160.3點，盤中一度挫至1075.98點，創2020年11月以來低點。以盧布計價的MOEX指數（MOEX Russian index）則下挫4.1%，報2913.9點。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110222