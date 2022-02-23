企業綠電需求迫切 CIP祭3利器助台淨零轉型

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（中央社記者曾智怡台北23日電）CIP今天舉辦首場離岸風電綠電購售合約研討會，現場多達30家半導體廠商出席。CIP台灣區董事總經理許乃文表示，充沛資金挹注、綠能科技創新、完善綠電供需機制，是協助台灣達成2050淨零碳排的3項利器。

全球進入淨零轉型潮，位居全球科技供應鏈要角、且以貿易為命脈的台灣企業尤其不能缺席，綠電已成重要戰略物資，更關乎國際競爭力。

然而，企業綠電購售合約（CPPA）簽署涉及諸多法律、財金、風險評估與能源專業知識，進入門檻高，加上目前台灣綠電直購案例較少，且多集中龍頭企業，導致一般企業即使有採購綠電需求，常不得其門而入。

因此，哥本哈根基礎建設基金（CIP）與台灣科學工業園區科學工業同業公會合作，在新竹科學園區辦理首場離岸風電綠電購售合約研討會，盼透過雙方充分交流，提出實務可行的企業綠電解決方案。

CIP透過新聞稿表示，現場多達30家半導體廠商踴躍出席，足見企業界對綠電需求殷切。研討會討論內容包含全球淨零挑戰、離岸風電的特性與前景，並針對CPPA目標設定與協商層面的實務操作進行說明，同時觸及合約與法規框架。

許乃文在會中表示，台灣的2050淨零碳排目標，可透過3項利器輔助推動。

第一，充沛穩定的資金挹注是全球能源轉型關鍵，如CIP去年參加COP26氣候峰會時，便宣示目標於2030年，擴展再生能源投資規模至1000億歐元。

第二，創新的綠能科技與相對應的示範計畫，除了是達成減碳目標的關鍵，更是強化國家競爭力暨推動GDP成長的引擎；CIP已投注大量資源於PtX電能轉換與儲能、浮動式風場開發等，盼將此經驗運用於台灣的綠能發展。

第三，唯有完善的綠電供需機制，才能滿足產業減碳需求，並創造再生能源的投資循環，CIP將協助建立透明的綠電資訊與需求交流，讓綠電交易市場更蓬勃發展。

新竹科學園區管理局長王永壯表示，再生能源的發展與能源轉型的推動，不僅是台灣重要政策，也是提升國家經濟競爭力的契機，綠電交易市場的建立更是其中的關鍵。（編輯：趙蔚蘭）1110223