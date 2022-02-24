拚金融創新 主題式監理沙盒輔導上路

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（中央社記者謝方娪台北24日電）金管會推主題式監理沙盒及業務試辦，首波主題定為「數位身分認證及授權」，自即日起開放有意參加的業者向金管會創新中心提出輔導需求，3月24日起將正式受理申請，5月31日截止。

為提振金融創新量能，金管會今年開始推動「主題式監理沙盒及業務試辦」，並在參考業者意見後，將首波主題定為「數位身分認證及授權」。金管會今天特地舉辦座談說明會，一度吸引逾600人在線上同步觀看。

金管會創新中心執行秘書胡則華表示，「數位身分認證及授權」主要劃分為身分確認、認識客戶、身分驗證及授權4個領域；自即日起至5月31日將對有意參加的業者進行輔導，自3月24日起至5月31日受理業者提出監理沙盒和業務試辦申請。

監理沙盒沒有限制申請對象，實驗期間為1至3年；業務試辦則限定僅能由金融業申請，試辦期間原則上為6個月。金管會創新中心組長蔡少懷說，金管會在進行輔導時，將評估案件內容和性質，例如是否涉及法律、法規命令禁止事項等，以建議業者走監理沙盒或業務試辦途徑。

在業者提出正式申請後，金管會將批次進行審查，再對外公布進入監理沙盒或業務試辦名單。

蔡少懷說，數位身分認證和授權有很大的發展空間，歡迎業者積極參與這次主題式沙盒，金管會希望透過主題式監理沙盒，鼓勵金融機構和金融科技公司加強合作，推動金融創新。

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有業者關注金管會是否設定沙盒和試辦案件的通過比率上限，胡則華表示，金管會沒有事先設定審查通過的比率，屆時將就個案檢視是否適合。

金管會自2018年實施金融監理沙盒，2019年再建置銀行、保險及證券業務試辦機制，希望力拚金融創新，不過去年下半年監理沙盒核准案卻掛蛋，為吸引業者投入金融創新，金管會今年嘗試推動「主題式監理沙盒及業務試辦」。（編輯：趙蔚蘭）1110224