宅經濟帶動筆電去年出貨創高 研調：今年上半年量減

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（中央社記者潘智義台北24日電）研調機構集邦科技今天表示，宅經濟發威，2021年筆電面板出貨量創歷史新高，達2.82億片，年增5.1%；預估2022年第1季至第2季筆電面板出貨量將修正。

集邦透過新聞稿指出，2021上半年筆電需求由疫情帶動，以消費性筆電與Chromebook為主，下半年隨著歐美陸續解封回歸正常工作，需求則由商用機種接棒，持續支撐全年筆電面板需求；預估今年第1季筆電面板出貨量約6790萬片，季減9.7%。

集邦評估，第2季出貨量下滑至6140萬片，季減9.5%.。除傳統淡季帶來的影響，修正原因還有兩點，其一是品牌端庫存升高，由於歷經過去兩年面板缺貨，2021年品牌端為避免斷鏈而持續購入面板，正常來說庫存應為4週至8週，然目前已有部分品牌庫存已高達8週。

其二，由於筆電整機所需的零組件眾多，若缺一整機就無法組裝出貨。受限於齊套料問題，導致筆電整機出貨成長幅度小於面板出貨成長幅度，進而使筆電面板轉為供過於求。

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儘管如此，集邦特別說明，由於筆電面板利潤仍優於液晶監視器（Monitor）面板和電視面板，故面板廠仍想增加筆電面板供給。不過，面臨筆電面板出貨可能修正的壓力，面板廠將可能因此累積更多庫存，並加深筆電面板的跌價壓力。

展望2022年，集邦認為，上半年受品牌庫存調整影響，將不利面板出貨表現與價格走勢；下半年品牌廠對於筆電整機銷售計畫仍積極，加上面板價格下滑將減輕品牌整機的成本壓力，預期品牌廠在旺季的銷售表現仍值得期待。初估2022年筆電面板出貨量將達2.65億片，年減6%。（編輯：蘇志宗）1110224