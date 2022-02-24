外資單日賣超台股534億元 史上第五大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北24日電）俄羅斯出兵入侵烏克蘭，重挫全球股市，俄羅斯股市一度腰斬大跌50%。台股今天下跌461點，外資賣超新台幣534億元，創下史上第五大賣超金額，台積電成為外資提款首選，大賣4.56萬張。

台股今天重跌461.18點，收在17594.55點，跌幅達2.55%，成交值新台幣4336.86億元。外資及陸資今天賣超534.47億元，自營商賣超擴大至126.47億元，投信逆勢買超49.78億元，為連續18天買超，三大法人合計賣超611.16億元。

俄羅斯武力入侵烏克蘭，驚嚇全球股匯市，俄羅斯股市一度重挫50%，歐股跌幅也超過2%至3%不等，美股盤後電子盤下跌逾2%；台股盤中一度暴跌近500點，最低點17561點，觸及半年線17566點支撐，並爆出去年11月底來大量。

台積電尾盤遭逄賣壓重跌21元，以604元作收，跌幅3.36%，拖累指數創去年12月1日以來新低。台積電今天主要賣壓來自外資，賣超台積電4.56萬張，為賣超第一名。外資今天合計大賣台股534.47億元，為史上第五大賣超金額。

外資賣超台股第一大在2021年2月26日，因美國10年期公債殖利率攀升、指數編纂公司MSCI調整台股權重影響，賣超台股達944.07億元；賣超第2大是2007年7月27日，美國次貸危機引爆金融海嘯，當天賣超623.98億元。

外資賣超第3大是2007年3月12日，因飛利浦鉅額交易賣出台積電股票，當天賣超台股549.37億元；賣超第4大是2020年3月9日賣超545億元，主要是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情失控，美股面臨前所未有的二次熔斷。

外資今天賣超台積電外，航空雙雄、金融股及鴻海都是提款標的，賣超排行第2名至10名分別為中信金、國泰智能電動車、華航、長榮航、元大金、 鴻海、開發金、國泰永續高股息、台新金。

外資今天逆勢買超前10名分別是華通、華新、欣興、宏達電、大同、富邦NASDAQ反1、長榮、大成鋼、期街口布蘭特正2、興富發。（編輯：張良知）1110224