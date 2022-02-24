投資詐騙猖獗 黃天牧：金融犯罪防制應列內控重點

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（中央社記者謝方娪台北24日電）投資詐騙猖獗，金管會和內政部警政署舉辦「打擊金融犯罪平台會議」，金管會主委黃天牧說，金融業應該將金融犯罪防制列為內控重點，建立良好文化，以防堵金融犯罪。

跨部會攜手打擊金融犯罪，金管會23日和內政部警政署以視訊舉辦「打擊金融犯罪平台會議」，邀集銀行公會及39家本國銀行總經理出席。

根據警政署資料，2021年詐欺案類型第一大為假網路拍賣，共有5667件，第二大就是投資詐騙，件數達4904件，年增71.95%，占總詐欺案近2成。投資詐騙財損金額自2019年起年年攀升，自新台幣8.02億元上升至10.27億元後，2021年更飆升至20.83億元。

2021年前3大投資詐騙類型，包含網路博奕、虛擬資產詐騙及境外金融資產投資，例如境外期貨或股票投資詐騙等。

黃天牧於會中說明，近期金管會推動防制金融犯罪措施，包括提醒民眾注意匯款安全、網路銀行詐騙案件提醒、配合警政署推動疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制等；他也指出，金融業應將金融犯罪防制列為內控重點項目，只有建立良好內控制度及良善文化，才能有效防堵金融犯罪行為。

銀行公會理事長呂桔誠說，相信透過金警合作，建立金融聯防機制，可有效防堵詐騙，減少民眾損失；鑒於金融犯罪手法日新月異，銀行公會也將動態檢討因應方案，維護穩健金融交易體系。

自2017年至2021年，客戶臨櫃辦理案件時，因金融機構提高警覺進行臨櫃關懷、通報警察以攔阻民眾受騙案件達1萬91件，總計42.13億元的民眾財產免於受到詐騙。

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金管會銀行局副局長童政彰指出，此會議共做成4大共識，第一是未來警方若有相關情資需求，銀行業會透過平台機制的建立，提升資訊傳輸的效率；第二是強化金警交流，透過教育訓練，讓金融業掌握最新型態犯罪手法，導入內控機制。

第三大共識是銀行持續加強臨櫃關懷，童政彰說，銀行在執行臨櫃關懷時，不免會遇到客訴和抱怨，但守護民眾財產是銀行和警政機關職責；第四大共識是強化防詐宣傳。（編輯：趙蔚蘭）1110224