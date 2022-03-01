資本市場震盪 壽險業1月淨值蒸發近3千億

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（中央社記者謝方娪台北1日電）1月受到美國升息議題影響，資本市場動盪，壽險業1月減碼台股實現獲利，單月稅前賺新台幣651億元，年增6.2%，不過淨值卻單月蒸發2996億元，降至2.42兆元水位。

金管會今天公布保險業1月稅前損益及淨值概況，保險業1月稅前賺690億元，年增8.8%，主要為壽險業貢獻稅前獲利651億元，年增6.2%，產險業稅前獲利39億元，年增85.7%。

由於美國聯準會（Fed）態度轉鷹，1月資本市場波動加劇，台股單月回檔2.99%，壽險業持有台股市值月減1009億元，推估壽險業減碼台股近400億元，在市場波動加劇之際實現獲利落袋為安，1月壽險業淨投資利益較去年同期增加58億元，達1410億元。

另一方面，壽險業匯兌成本大幅降低，也挹注獲利表現。今年截至1月底新台幣兌美元貶值0.5%，在完全不避險之下，壽險業還有545億元兌換利益，壽險業順勢提存106億元外匯價格變動準備金，在經過避險後，壽險業1月匯兌成本為32億元，創下32個月新低。

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1月底保險業淨值為2兆5797億元，年減0.2%，其中壽險業淨值為2兆4226億元，年減0.7%，若和12月底相比，壽險業淨值單月就蒸發近3000億元；1月底產險業淨值則為1571億元，年增8.9%。

金管會保險局副局長張玉煇表示，1月資本市場出現亂流，債券殖利率反彈，壽險業1月帳列其他綜合損益項目相比12月底減少3550億元，即投資部位評價利益減少，導致淨值縮水。（編輯：楊蘭軒）1110301