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研華看好基建、電動車需求 首季可望淡季不淡

2022/3/2 14:35
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（中央社記者吳家豪台北2日電）工業電腦廠研華今天舉辦線上法人說明會，研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，受惠於各主要市場基礎建設升級、電動車等新能源相關需求強勁，今年第1季可望淡季不淡。

陳清熙預估，研華第1季營收將介於5.5億至5.7億美元（約新台幣154億元至159億元），相當於季減2.2%至季增1%；營業利益率將介於16%至18%。

陳清熙指出，受惠於工廠自動化、智慧能源管理、智慧醫療等應用需求明顯增溫，研華目前在手訂單創歷史新高水位，2021年接單／出貨比值（B/B Ratio）達1.56；隨出貨能量放大，預估今年上半年接單／出貨比值將更趨健康水位。

他也提到，整體晶片供應皆往正向發展，今年缺貨狀況可望逐季改善，但各類晶片緩解時間有差異，對電子組裝業仍具挑戰，預計今年上半年將有8%至10%的遞延交貨影響。

產能部分，研華擴廠3成的計畫已完成，產能利用率也接近滿載，為未來訂單出貨高峰預做準備。

研華2021年度營收新台幣586.2億元，年增15%，創歷史新高；受到零組件缺料及成本上揚影響，去年全年營業毛利率約37.8%，年減2.1個百分點，歸屬母公司股東淨利82.5億元，年增14%，改寫新高，每股盈餘（EPS）10.67元。（編輯：張均懋）1110302

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