1月製造業景氣燈號連4綠 關注烏俄情勢影響

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（中央社記者蘇思云台北3日電）台經院今天公布1月製造業景氣燈號，連續4個月亮出綠燈，1月受惠全球經貿穩健復甦，製造業廠商看好未來半年景氣表現，不過，後續仍要關注烏俄事件變化，是否抑制歐美復甦力道或引發供應鏈問題。

台經院表示，變種病毒疫情對全球經濟影響減弱，各國積極推動基礎建設激勵之下，推升需求面及原物料投入面等指標續強。不過，1月國內股票市場雖因美歐通膨壓力持續增加、美國聯準會不斷釋出更多升息及加快縮表消息，加上1月底烏俄軍事危機升溫等因素，呈現震盪修正之勢。

台經院表示，廠商看好未來半年景氣的比例仍較12月增加，推升經營環境面指標。整體製造業景氣信號值由去年12月的13.73分，增加0.85分至今年1月的14.58分，燈號連續4個月維持持平的綠燈。

就細部產業來看，台經院表示，電子零組件業方面，受惠新興應用持續擴增及數位轉型商機，出口、外銷訂單及生產年增率持續呈現雙位數成長，惟比較基期墊高及缺工、缺料問題依然存在，影響原物料投入面指標表現，1月產業景氣燈號出現連續第4個代表持平的綠燈。

機械設備業方面，台經院表示，受惠於半導體業者積極擴產、帶動半導體設備、自動化機械設備及工具機等需求，推升原物料投入及經營環境面等指標表現，本產業景氣燈號由衰退的藍燈轉為代表低迷的黃藍燈。

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展望未來，台經院表示，各國已逐步朝向與變種病毒共存方向，不再採取清零的管控措施，不過，近期俄羅斯對烏克蘭發動武力攻擊，兩國軍事衝突造成全球金融市場加劇波動，甚至油氣能源、農工原物料、黃金及糧食等價格飆漲，已為美歐通膨壓力與經濟復甦步伐帶來更多的不確性，成為影響今年全球經濟的重要黑天鵝事件。

台經院表示，這個黑天鵝事件是否抑制歐美經濟復甦力道，原物料價格上揚加劇全球通膨隱憂，是否引發新一波供應鏈危機，以及台灣製造業已邁入傳統淡季加上去年基期墊高，都是未來觀察重點。（編輯：張均懋）1110303