1月景氣燈號轉呈黃紅燈 國發會：經濟穩健續處高原

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國發會1日發布1月景氣燈號，自去年12月修正後的紅燈轉呈黃紅燈。不過，國發會指出，同時指標持續上升，顯示國內景氣穩健成長。圖為台北市中山商圈人潮。中央社記者裴禛攝 111年3月1日

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）國發會今天發布1月景氣燈號轉為代表「轉向」的黃紅燈，雖然揮別熱絡紅燈，綜合判斷分數也下降，國發會官員解釋，主因是基期墊高、高成長的挑戰變大所致，國內經濟成長依舊強勁，續處高原。

1月景氣燈號綜合判斷分數為36分，較去年12月修正值38分減少2分，燈號由紅燈轉呈黃紅燈；9項構成項目中，股價指數、製造業營業氣候測驗點皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分，其餘7項燈號不變。

國發會經濟發展處處長吳明蕙解釋，股價指數、製造業營業氣候測驗點兩項指標雖從紅燈跌落黃紅燈，但都在變燈門檻值的邊緣，差距微小；如製造業營業氣候測驗點門檻值是104點，1月為103.9點，與上月104.1點只有0.2點的差距，「跟門檻值接近，很容易造成變燈」。

另一方面，吳明蕙也說，去年開始，不論投資、股價等各項經濟數據成長率都非常亮眼，導致比較年增率時，會因為高基期的關係，成長率逐漸放緩；以股價指數來看，去年1月已經突破萬五，今年若想要再有高成長，挑戰自然較大。

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儘管1月景氣燈號轉呈黃紅燈，且領先指標微幅下跌，吳明蕙指出，領先指標下跌背後同樣有基期因素，從同時指標持續上升，且景氣燈號的趨勢僅在高檔整理，綜合判斷分數於36分至39分的區間震盪，並未持續下滑，均顯示國內景氣穩健成長，處在「高原期」。

國發會表示，展望未來，台灣的出口及投資動能可望維持，但考量地緣政治衝突情勢加劇、全球疫情尚未平息，以及供應鏈瓶頸問題未解，加上主要國家貨幣政策調整進程仍有變數，均增添未來不確定性，必須審慎關注並妥為因應。（編輯：潘羿菁）1110301