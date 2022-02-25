1月製造業營業氣候測驗點轉跌 房市上有壓下有撐

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天公布1月製造業、服務業營業氣候測驗點雙雙轉為下滑，房市隨著政府打炒房政策效應浮現，呈現「上有壓下有撐」，不過營建業營業氣候測驗點轉為上揚，延續高檔震盪格局。

國內製造業方面，台經院分析，受到部分原物料報價較為疲弱，加上農曆春節前國內烯烴廠、鋼鐵廠高爐與機器設備進行設備檢修而減產，使得製造業廠商對於當月與未來半年景氣表現看法表現分岐。

經台經院調查，1月製造業營業氣候測驗點為103.87點，較去年12月修正後的104.05點微幅下滑0.18點，結束先前連續2個月上揚態勢，轉為下滑，但下滑幅度有限，顯示廠商認為1月景氣表現與上月差異不大。

值得注意的是，近期國際局勢變化快速，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，烏國宣布全國實施戒嚴，俄烏緊張態勢升溫，使得全球金融市場短期波動加劇。台經院提醒，國際原物料、黃金、糧食價格飆漲，將增添美歐通膨壓力與經濟復甦不確定性。

至於國內服務業表現，台經院表示，受到國內出現多起本土群聚感染事件影響，加上近期民生物價上漲壓力高漲，零售業者多保守看待當月與未來半年景氣表現；而春節長假前股市交投清淡，加上金融市場對於通膨加速升息的擔憂，美股回檔修正也拖累台股，證券業者更是看壞當月景氣表現。

經模型試算後，1月服務業營業氣候測驗點為95.74點，較去年12月修正後的98.77點下滑3.03點，結束先前連續5個月上揚態勢，轉為下滑。

營建業方面，1月營業氣候測驗點為110.00點，較2021年12月的108.91點上揚1.09點，反映2021年10月至2022年1月呈現高檔震盪的格局。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，公共工程、都更危老以及商辦興建等話題，使得營造業看好未來半年表現，但不動產交易部分，價格高漲降低出價意願，加上政府打炒房政策升級，讓不動產業對於1月景氣看法較為保守。

劉佩真認為，政府考量居住正義，短期應不會鬆綁打炒房措施，甚至調控力道會加強，央行在選擇性信用管制也存在更多精準打擊的空間。

儘管房市出現部分利空因素，劉佩真分析，資金效應、投資保值需求仍在，且即便台灣央行升息，利率水準還是偏低，影響集中在心理層面；未來半年房市景氣不易出現崩跌，價量增幅呈現趨緩態勢的機率較高，房市「上有壓、下有撐」。（編輯：楊凱翔）1110225