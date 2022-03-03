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疫情干擾雲品去年虧損 仍配息0.5元

2022/3/3 16:13
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（中央社記者江明晏台北3日電）受COVID-19疫情干擾，旗下有多間飯店的雲品國際2021年合併營收新台幣14.51億元，稅後虧損2931萬4000元，每股虧損0.38元，董事會今天仍決議以資本公積配發股息0.5元。

雲品表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已影響全球超過2年，對觀光與餐飲市場衝擊甚鉅、國際旅遊市場也停滯，使原本以國際旅客為主的君品酒店住房率下滑，雲品溫泉酒店則因國民旅遊需求強勁，全年平均房價略微成長，是雲品國際中獲利最穩定營業單位。

雲品指出，旗下君品酒店、雲品溫泉酒店因為國內一度升至疫情三級警戒，於2021年5月底至7月間自主性閉館，在疫情指揮中心暫停餐飲內用的期間，也轉為外帶外送服務，試圖將損失降至最低。

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宴會、外燴與工商活動部分，因疫情遞延或是取消，業績較前一年同期大幅減少，為了持續優化營運模式，雲品於2021年4月處分了頤品大飯店新店北新館的不動產使用權資產，並指出宴會事業將持續透過委託管理的經營模式，將集團餐飲優勢延伸，落實品牌價值與管理財的競爭策略。

展望2022年的觀光業，雲品表示，在國內疫苗施打率普及的情形下，疫情指揮中心已逐漸鬆綁宴會與國際商務往來，雲品國際期待今年整體營運穩健獲利，並創造更強勁的成長動能。（編輯：楊蘭軒）1110303

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