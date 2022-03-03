永豐金提4大策略拚成長 今年配息將優於去年

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（中央社記者張璦台北3日電）永豐金今天舉行法說會，公布2021年稅後淨利達新台幣161.7億元，每股稅後盈餘（EPS）1.43元，雙雙創新高，永豐金表示，今年配發股利將比去年高，並提出加速推動數位變革、衝刺海外收益等未來經營4大策略。

永豐金控2021年第4季法人說明會今天登場，總經理朱士廷表示，2021年稅後淨利161.7億元、年增32.1%，每股稅後盈餘1.43元，股東權益報酬率（ROE）10.15%，近3年稅後純益年複合成長率 （CAGR）達20%。

俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家經濟制裁，導致金融市場震盪，對此，朱士廷表示，永豐金控在俄國曝險部位是零，不太會有直接影響，間接影響為客戶是否持有俄羅斯債券或其他在烏俄的投資部位，但目前觀察比重相當小，因此影響也非常小。

不過，朱士廷說，金融局勢變化快速，今年重點議題包含升息以及通膨，調高利率與烏俄戰爭產生的連動性影響，也值得關注。

展望自今年開始的未來3年經營方向，朱士廷指出，將有4大策略，包含加速推動數位變革；衝刺海外收益、拓展海外布局；提供整合性服務、優化客戶體驗；引領綠色商機、實踐永績承諾。

其中海外收益、布局方面，永豐金表示，在集團數位整合經營強勁動能下，近3年海外收益繳出年複合成長率21%成績。受疫情及國際競爭態勢影響，加上近期區域衝突，客戶跨境金融需求有所變化，觀察到大型企業已開始採據點分散策略，持續看好海外市場獲利潛能，將隨時關注、滿足企業及高資產客戶的跨境服務需求，並把切入中國和東南亞在地零售客群列為重點業務。

此外，永豐金海外版圖延伸雖有受疫情影響，但持續拓展的目標不變，將聚焦中國、東南亞地區，關注不限購併、參股、合資或新設的各式拓展機會。

永豐金去年每股盈餘創新高，今年股利政策方面，財務長許如玫表示，將維持過往2、3年股息配發率，即約60%上下，以現金股利為主，3月董事會通過後公布具體數字，她並表示，配發金額會比去年高。（編輯：潘羿菁）1110303