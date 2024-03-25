永豐金總經理：去年獲利創新高 股利發配率約6成

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（中央社記者羅元駿台北25日電）永豐金2023年稅後淨利達新台幣197.6億元，每股盈餘1.62元；永豐金總經理朱士廷今天表示，全年獲利創新高，受惠於銀行穩健創高、證券倍增成長，今年股利政策仍採穩健，維持穩定發配率，約在6成上下。

永豐金今天舉行2023年第4季法人說明會，公布去年營運成績單。朱士廷表示，2023年全年稅後淨利達新台幣197.6億元，年增23.8%，每股盈餘1.62元，股東權益報酬率（ROE）11.55%，連續3年維持10%以上水準，為同業排名第2。

永豐銀行2023年稅後淨利160.7億，年成長9.2%，稅後淨利連年創新高，成長動能主要來自金融交易利得；資產品質部分，逾放比0.1%、備抵呆帳覆蓋率1350%；永豐金證券，2023年稅後淨利38.4億元，年成長142.4%，主要受惠資本利得的大幅增加，年成長1440.5%。

會中法人關注股利政策，朱士廷指出，永豐金會適度保留資本，讓子公司發展業務，今年股利維持穩定，發配率為6成上下，且仍以現金股利為主，股票股利為輔，待董事會通過後公布。

永豐金財務長許如玫表示，2022年因為利率上揚，各家金控都有提存其他權益，2023年永豐金回沖新台幣90億元，可列入分配盈餘，且為2023年唯二家有足夠可分配盈餘配發股利的金控。

而永豐金去年發放2022年度股利，配發現金股利0.6元、股票股利0.2元，合計每股股利0.8元。

永豐金海外表現創近9年來新高，朱士廷表示，2023年海外稅前淨利（不含OBU）達48.52億元，年成長28.8%，全年整體海外稅前淨利占比31%，其中又以港澳地區獲利貢獻度最高，其次為中國，至於越南則有大幅成長。

永豐銀行總經理莊銘福表示，越南表現佳主要是利率提升和存款優勢，業務數據上，營收從2016年新台幣8400萬提升至2023年6.48億元，稅前淨利則從2016年的2100萬到2023年成長為4.12億元。

莊銘福指出，越南是海外發展重心，地理位置佳承接供應鏈移轉，至於是否增設據點要考量越南嚴格的准入條件，希望將服務能量做大。

朱士廷表示，目前永豐金海外共有28個據點，主要鎖定東南亞的發展，暫時無在日本、加拿大等地的布局，並強調永豐金經營力求穩健，以維持核心競爭力。

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證券部分資本利得年成長率高達1440.5%，永豐金證總經理張李章隆說明，2022年空頭市況，基期年賺的較少，所以相比之後，2023年的成長率很高。朱士廷指出，永豐金證券持續增加非方向性收益，和手續費收益的成長。

美國準備降息、台灣升息半碼（0.125個百分點）的利率環境變化，莊銘福指出，對永豐銀的淨利差（NIM）與存放款利差（Spread）影響並不大，較關注台灣的景氣復甦與企業投資意願。（編輯：楊凱翔）1130325