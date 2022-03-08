永慶房屋連5年加薪 宣布平均調幅7%

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（中央社記者韓婷婷台北8日電）永慶房屋繼豪發1.1億元「幸福成家基金」後，今天加碼宣布，4月1日起為總部行政人員加薪；這是連續第5年調薪，此次平均調幅高達7%，且距上次調薪僅7個月，一年內兩度加薪，今年預計新招5000人。

永慶房產集團董事長孫慶餘宣布，4月1日起依績效表現為總部行政人員調薪，平均調幅為7%，比人力銀行近期公布的4.6%平均調薪幅度再高出2.4%。

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孫慶餘表示，面對市場上投機炒作亂象，永慶同仁堅守誠實價值，不與投機客配合，保護消費者購售屋權益，讓品牌贏得消費者信賴。因「誠實」理念獲消費者肯定，帶動永慶房屋雙北直營地區業績成長15%；永慶房產集團成長動能亦強勁，集團店數1400店，2022年預計新招5000人。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，永慶房屋經紀人的薪獎福利，除了底薪和業績獎金之外，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取。2021年幸福成家基金發出1.1億元，超過500位經紀人受惠。（編輯：趙蔚蘭）1110308