麥味登持續拓點 揚秦2月營收創同期新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北8日電）經營麥味登等品牌的揚秦國際企業2月自結營收新台幣1.2億元，年增10.82%，月減21.44%，主因適逢農曆春節營業天數減少，但受惠於旗下品牌持續拓點，營收仍創歷史同期新高。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，今年農曆春節長假落在2月，門市營業天數減少，商品買賣量能稍減，再加上春節前後通常為創業準備期，時值加盟展店的淡月。但「麥味登」及「炸鷄大獅」雙品牌的門市數量持續成長，縱使營收不如1月亮麗，仍創歷史同期新高。

截至目前，麥味登總店數864家，炸鷄大獅海內外店數70家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望後市，2022台北國際連鎖加盟大展春季展將於3月11至14日在台北世貿一館舉行，「麥味登」及「炸鷄大獅」將連袂參展。身兼台灣連鎖加盟促進協會副理事長的卓靖倫指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩及疫苗覆蓋率提高，加盟創業市場正逐漸重拾動能，各品牌預約加盟於展前即反應熱烈，連鎖加盟產業前景樂觀可期。

此外，餐飲業的火鍋與燒烤吸金力強，築間餐飲集團旗下「有之和牛」及「本格和牛」2021年業績強，年營業額突破6億元，等於一年供應超過2000噸和牛；業者持續看好消費力，「本格和牛」預計今年將在台中站前秀泰展店。（編輯：楊蘭軒）1110308