台塑四寶2月營收皆年增雙位數 密切關注俄烏情勢

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（中央社記者潘智義台北8日電）台塑四寶今天公布2月合併營收新台幣1314.81億元，較1月減少14.6%，但較去年同期增加20.7%；1至2月累計合併營收2854.23億元，年增26%。也表示密切關注俄烏戰事對第2季的影響。

台塑透過新聞稿指出，雖然俄、烏2國並非全球主要生產基地及終端需求市場，卻是能源及農業生產大國，俄烏2國小麥出口占全球29%，俄羅斯原油占全球出口12%、天然氣占全球出口17%及多種貴金屬主要生產國。

台塑說明，西方國家宣布禁止俄羅斯部分銀行使用「環球銀行金融電信協會系統（SWIFT）」等制裁措施，恐影響俄國能源及原物料出口，俄烏局勢若持續惡化或無法化解，可能導致全球供應鏈中斷危機。

台塑四寶當中，台塑2月合併營收205.92億元，月減14%，年增25.8%；南亞2月合併營收298.23億元，月減15.4%，年增14.7%；台化2月合併營收287.19億元，月減5.3%，年增13.8%；台塑化2月合併營收523.47億元，月減18.7%，年增26.5%。

台塑1至2月合併營收445.29億元，年增25.1%；南亞650.90億元，年增17.6%；台化590.33億元，年增13.6%；台塑化1167.71億元，年增39.7%。

台塑指出，雖然3月安排8個廠歲修或工檢，加上台電3月3日停電造成仁武及林園廠區停工，產量減少，但俄烏開戰，美國、歐洲及日本考慮禁止進口俄國原油，帶動國際原油價格飆破每桶120美元，預期石化產品價格將反應成本而上漲。因此，預估3月營收較2月成長。

台塑石化指出，俄羅斯入侵烏克蘭，使各國暫停進口俄羅斯原油，初步估計影響俄羅斯原油出口約每日300萬桶，哈薩克原油從黑海出口被影響約每天100萬桶，總計短期減少約每天400萬桶。

台塑石化分析，原油出口既定數量，加上石油輸出國家組織（OPEC+）仍維持每日增產40萬桶，仍不足以補足缺口，導致2月布蘭特油價大幅上漲至近10年新高。

南亞指出，雖然第1季為傳統淡季，營收略微下滑，但第2季車載板需求回溫及晶片、零組件供應逐步穩定，車載電子、充電裝置電源板及5G應用的需求持續釋放，帶動銅箔基板等一系列材料銷售成長。

另外，鋰電銅箔市場需求回升，南亞產能陸續開出，營收將可再成長；因油價帶動相關石化原料走揚，環氧樹脂售價上漲，加上風電應用需求逐月提高，前景樂觀。

台化說明，芳烴、PTA、聚酯鏈二甲苯（PX） 兩週以來每噸大漲210美元，來到1270美元高位，輕油也隨油價漲到每噸1112美元，加工差僅150美元不敷成本，經營壓力增加，但是隨著產能調節及越南宜山煉油事故，加上下游需求逐漸的提升，目前仍然是稍微偏緊的狀況。

台化指出，對苯二甲酸（PTA）在新產能投產下仍然弱勢，不過聚酯產品在3月開動率可望提升到91至92%，加上中國主要廠商因嚴重虧損，在開動率方面有所節制，短期間是去庫存態勢有助於後市。（編輯：黃國倫）1110308