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中油舉行高階主管廉政講習 重申嚴禁舞弊

2022/3/8 19:43
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（中央社記者曾智怡台北8日電）中油接連爆出貪瀆案，引發外界抨擊缺乏廉安意識。中油今天舉行高階主管廉政講習，邀彰化地方檢察署檢察長俞秀端主講，探討企業高階主管應具備的廉安思維；中油重申，嚴禁任何舞弊行為，政風單位將積極推動各項廉政預防措施。

中油1月底爆出煉製事業部執行長徐漢貪瀆弊案，徐漢辦公室被搜出新台幣2700多萬元現金，無法合理交代來源，與白手套劉姓業者一起遭檢方聲請羈押獲准；2月中又爆出中油大林煉油廠洪姓事務管理員，涉與廠商聯手，盜取主管印鑑虛報採購物品請款，引發外界抨擊。

中油今天發布新聞稿表示，為重申法令遵循、樹立廉能意識，舉辦高階主管廉政講習，由總經理兼代理董事長李順欽主持，並邀彰化地方檢察署檢察長俞秀端主講，從廉正、誠信及專業面向提供實務經驗、法律見解、案例解析與防弊建議，探討企業高階主管應具備的廉安思維，充實廉政法令素養。

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中油指出，「廉安」與「工安」、「環安」及「資安」等量齊觀，盼透過此次廉政講習，要求高階主管應以身作則，實踐與捍衛清廉價值，執行職務時謹守分際與法律界限，四安齊備之後，才能建構「心安」的工作環境。

中油強調，將以堅守企業誠信永續發展為目標，嚴禁貪腐、賄賂及利用職務圖利他人或自己等任何形式的舞弊行為；政風單位也將積極推動各項廉政預防措施，提升員工廉能意識，使廉政內化為公司文化。（編輯：翟思嘉）1110308

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