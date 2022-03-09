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蘋果新品亮相 蘋概股早盤順勢反彈

2022/3/9 09:32
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）蘋果公司（Apple）今天舉行線上春季發表會，發布多款新品，雖然Apple股價收黑，但蘋概股的台積電ADR、Qorvo等均上漲，帶動台灣蘋概股跟著大盤順勢反彈。

蘋果新品亮相一度推升Apple股價盤中上漲逾2%，尾盤隨大盤回弱收黑1.17%，不過蘋果相關供應商，包括功率放大器（PA）供應商Qorvo、NFC晶片供應商恩智浦半導體分別勁揚4.41%、4.23%，台積電ADR上漲0.72%，帶動今天台積電開高上漲約1%，台灣的PA三雄也有紅盤表現；其它包括玉晶光、鴻海、優群、匯鑽科、欣興、新普、景碩等均紅通通。

蘋果今天推出松嶺青色iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，以及綠色iPhone 13和iPhone 13 mini，將於11日開放預購、18日開始供貨。另外新平價iPhone SE和新款iPad Air同時亮相，第3代iPhone SE智慧型手機售價新台幣1萬3900元起，配備A15晶片、5G連網能力及更長的電池續航力，台灣為首波開賣國家之一，將於11日開放預購、18日開始供貨。（編輯：張均懋）1110309

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