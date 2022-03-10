銀行業者看房市 預期上半年央行打炒房再出手

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（中央社記者謝方娪台北10日電）金融研訓院今天發布國內銀行業者對未來3個月市場風險展望調查，銀行業者認為未來3個月房市走勢仍偏多，預期央行房市信用管制措施不會就此打住，上半年將可能再出手。

台灣金融研訓院3月初針對國內銀行業者對未來3個月市場風險進行問卷調查，並在今天公布調查結果。受到俄烏情勢影響，能源和原物料齊漲，企業成本增加恐侵蝕獲利，利空因素影響下，銀行業者對未來3個月股市看好度下修，轉略保守看待。

另銀行業者看未來3個月房市走勢仍偏多，但房價增幅及成交量有機會趨緩，不過央行已表態房市選擇性信用管制措施還有精進空間，銀行業者也預期央行上半年可能再推出新一波房市信用管制措施。

在匯市展望上，因市場對美國升息預期及避險需求上揚影響，美元漸走強，加上外資近期大量賣超台股，銀行業者預期新台幣短期仍有走貶壓力。

另俄烏情勢緊張，歐美國家對俄羅斯進行多波金融制裁，銀行業者預計未來3個月風險性資產投資部位出現評價損失的可能性上升，但幅度不大；在全球市場波動風險增溫下，銀行業者將相應調整投資部位。

銀行業者評估，由於金屬原物料大漲，影響科技業產品毛利率，資金可能會移轉至能源類、原物料類、金融類、資產類等投資標的，並減碼國際信評調降風險高的債券投資標的。

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海外布局方面，由於美國疫後經濟及就業大幅復甦，且制裁俄羅斯對美國經濟受創程度有限，另銀行業者近年在美投資獲利表現佳，未來3個月美國將是業者海外投資加碼重點；另東協經濟逐漸復甦且受到俄烏戰亂影響相對輕微，也是銀行業者考慮加碼的重點市場之一。

此外，銀行業者指出，將避免投資及授信和俄羅斯經貿及投資關係較密切、通膨嚴重或具有大量外幣計價債務的區域，以降低風險。（編輯：黃國倫）1110310