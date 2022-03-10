餐飲股2月營收 豆府、聯發國際登高

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（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲股陸續公布財報與營收，豆府去年每股賺6.68元，2月營收寫下同期新高，手搖飲股聯發國際前2月營收成長近2成；瓦城、漢來因疫情干擾，2月營收均年減1成以上。

豆府今天董事會通過2021年財務報表及股利配發政策，豆府去年第4季營收6.04億元，單季每股盈餘（EPS）達3.74元；全年營收17.93億元，稅後純益1.51億元，EPS為6.68元，董事會決議每股配發4.5元現金股利及1.2元股票股利，配發率達85.72%。

此外，豆府並同時公告2022年2月營收，達2.01億元，年增13.79%，創下歷年2月同期新高。

瓦城泰統表示，受惠2月春節圍爐、開工後的聚餐商機，以及228連假帶來的人潮效應2月合併營收達4.5億元，月增16.24%，但也因有疫情干擾影響，年減幅度達12%，累計前2月營收8.44億元，年減5.36%。

漢來美食2月營收3.12億元，月減24.29%、年減22.47 %，但1月營收表現佳，累積前2月營收為7.25億元，與去年同期業績僅下滑2%。

漢來表示，1月下旬本土疫情爆發，民眾對疫情態度觀望連帶影響聚餐意願，旗下主力品牌海港自助餐春節期間業績所受衝擊最大，桃園及高雄兩大傳播鏈所屬地區分店進入2月陸續接到訂位延期或來電取消。所幸1月下旬竹北新開的兩家餐廳分店及舊店改裝的高雄漢來45樓鐵板燒與牛排館，均延續開幕以來的超強人氣，在春節期間同樣表現亮眼，有效挹注營收。

旗下有「Sharetea歇腳亭」手搖飲品牌的聯發國際前2月累計營收新台幣1億元，比起去年同期成長19.58%，聯發國際總經理賴柏宇表示，北美的營收占比高達近6成。美國雖有疫情，但不影響日常消費作息，挹注營收成績亮眼。

截至2022年2月底，歇腳亭在美國已再開了4家新門市，預計第一季總共會開7家。聯發國際表示，將持續深耕美國等高毛利市場，並且朝著淨利年增率20%以上的目標邁進。

美食-KY公布自結累計前2月合併營收新台幣32.4億元，較去年同期成長1.8%。2月單月營收則為15.6億元，因春節營業日數較少，月減6.9%。

法人指出，美食-KY今年前2月的營收動能明顯改善，揮別疫情，重返成長；分析原因，除了美食-KY經營能力提升之外，美國消費數據維持強勢，大陸市場也逐漸持穩，都可望替今年第一季的營收表現加分，因此更加看好美食-KY今年可望持續搶攻市場，擴大占有率，增添營收動能。

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飯店股雲品2月合併營收1.64億元，年減6%，累計合併營收為3.71億元，年增2%。

雲品表示，因2月有農曆春節假期與228連續假期，使得2月的假日國旅需求強勁，雲品溫泉酒店日月潭的住房表現穩定且維持高價，君品酒店台北在假日的住房也有不錯的表現，但今年過年假期有3天落在1月底，故比較基期和去年過年連假落在2月有所差異，加上去年未受Omicron變種病毒的巨幅影響，以業界慣用的1月與2月累計營收來看，雲品在變種病毒影響下仍努力繳出了年增2%的成績。（編輯：蘇志宗）1110310