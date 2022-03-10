萬海2月營收236億年增93% 寫歷史第5高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）萬海公布2月營收新台幣236.79億元，年增93.08%，單月營收仍創下歷史第5高水準，累計前2月營收561.9億元，年增117.72%。

萬海說明，2月主要受到農曆年節營運天數減少與航次結算方式等因素影響, 營收較1月減少，但是單月營收仍創下歷史第5高水準。如果計算1、2月平均營收280.95億元，對比去年第4季仍有19.31%的成長幅度。

市場觀察，美西洛杉磯，長灘兩港近期候泊船隻減少，但是塞港問題延伸到其他美東與美西北港口，本週在美國東西兩岸，仍有超過百艘船舶候泊等待進港。

此外，針對俄烏危機影響船員供應問題，萬海說明，目前全球商船船員總數約189萬人，其中10.5%是俄羅斯人，烏克蘭籍則有4%，加總占全球船員總人數14.5%，而萬海目前自有船隊的聘僱船員，並沒有俄烏這兩國國籍人員。

因地緣政治緊張加深、國際油價飆升，萬海表示，目前所有萬海船舶皆使用低硫油來營運以保護海洋環境，並持續透過航路最佳化，運用Eagle-eye監控軟體、氣象導航軟體，主動了解即時天候資訊，掌握及建議最佳航路給船隊，發揮船舶最佳效能以節省油耗。（編輯：楊凱翔）1110310