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民營新桃電廠火警 台電：備轉率下降但供電無虞

2022/3/14 14:11
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（中央社記者曾智怡台北14日電）新竹縣關西鎮的民營新桃電廠今天上午發生火警，台電表示，影響約60萬瓩供電能力，預估尖峰備轉容量率降至7.23%，但白天有太陽光電，必要時也會啟動需量反應及抽蓄水力等多元措施，供電無虞。

位於關西鎮的新桃電力股份有限公司發生火警，新竹縣政府消防局派出18車43人前往搶救，目前無人員受傷、受困；經濟部長王美花上午在立法院表示，台電會啟用備載機組，供電沒問題。

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台電下午表示，民營新桃電廠非台電機組，台電輸變電設備供電正常，這座電廠機組已緊急停機，影響約60萬瓩供電能力，預估下午4時至晚間7時尖峰備轉容量率7.23%。

台電指出，已派員了解並協助民營新桃電廠，掌握電力供需變化狀況，即時因應確保穩定供電，白天評估有太陽光電量挹注系統供電能力，必要時也可啟動需量反應及抽蓄水力等多元措施，以提高供電裕度，整體供電無虞。（編輯：郭無患）1110314

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