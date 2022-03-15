陽明高股利遭逢台股賣壓 貨櫃三雄開高壓回

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（中央社記者賴言曦台北15日電）陽明海運昨天公布配發20元現金股利，今天股價開高上漲至136.5元，隨後受到台股賣壓拖累，壓回平盤附近整理，表現抗跌；同具高股利題材聯想的長榮及萬海也開高走低，早盤下跌逾3%。

陽明海運去年營收新台幣3336.87億元，營業毛利2131.31億元，淨利1656.01億元，每股盈餘（EPS）達48.73元。陽明董事會14日通過每股配發現金股利20元，股利配發率為41.04%；以14日收盤價計算，現金殖利率約15.09%。

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陽明的高股利題材今天開盤僅短暫激勵股價上揚約3%、至136.5元，由於美國科技股重挫拖累台股表現，台股早盤開低走低跌破17000點關卡，盤中一度下挫逾300點，陽明股價開高後震盪壓回平盤附近整理，表現仍相對抗跌。

即將公布財報及股利的長榮、萬海今天開盤一度逆勢上漲，但隨後賣壓湧現，盤中一度下跌逾3%，10時過後低檔買盤進場，跌幅收斂至2%左右。（編輯：張良知）1110315