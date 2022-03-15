新壽拚新契約保費雙位數成長 暫不調高海外投資額度

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（中央社記者謝方娪台北15日電）新光金今天舉辦2021年第4季法人說明會，公布新壽今年新契約保費目標雙位數成長，另新壽先前曾遭金管會裁罰調降海外投資額度，目前仍不考慮申請調高。

新光金今天法說會上公布2021年合併稅後淨利新台幣227.3億元，年增57.2%；基本每股盈餘（EPS）為1.67元。總資產規模達4.7兆元，年成長7.5%；合併股東權益達2633.8億元，每股淨值為18.21元。

新光金旗下新壽去年以累積CSM（合約服務邊際）作為首要策略，全年初年度保費收入為527.83億元，年減27.1%，CSM則達300億元以上；總保費受到初年度保費收入衰退影響，年減19.9%，不過仍有近2400億元水準。

展望2022年，新壽預期初年度保費目標雙位數成長、達600億元水準，主要策略商品將聚焦外幣保單、長年期保單、保障型商品、投資型保單等，其中外幣保單為主要重點，同樣設定兩位數成長的業績目標。

新壽今年前2月初年度保費成長近7成、外幣保單成長逾8成，已超出預期表現。

新壽2021年底總投資金額近3.3兆元，2021年全年避險後投資報酬率達3.77%，較2020年3.69%提升0.08個百分點，主因股票和外匯表現較佳。截至去年12月底，新壽海外固定收益投資金額近2.1兆元，占比63.9%，資金主要配置於美元計價債券。

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隨著今年美國聯邦準備理事會（Fed）將升息，新壽預期將把握時機加碼國內外債券，以拉升利息收入。

新壽先前曾因投資疏失，遭金管會調降海外投資額度，市場關注新壽今年是否會申請調高海外投資限額。新光金副總經理李超儒說，是否申請調高海外投資額度和資本適足率表現有直接關聯，去年底新壽資本適足率（RBC）約在230%左右，相比同業沒有特別高，短期內暫時不會申請調高海外投資上限。（編輯：楊蘭軒）1110315