遠傳、亞太電 推廣智慧城市應用

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（中央社記者江明晏台北15日電）遠傳電信表示，深耕智慧城市等應用領域，協助公部門客戶提升能源管理、城市治理及公共安全；亞太電信則攜手金門縣警察局建置「車牌辨識系統」，輔助科技偵查。

年度科技會展「2022智慧城市展」將於22日起於台北登場，遠傳電信以5G結合大數據、人工智慧、物聯網、雲端及資安核心技術能力，展示城市治理、製造、醫療、能源等20多項創新解決方案。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳深耕智慧城市及智慧製造、醫療、交通等應用領域，熟悉公部門與企業需求，協助公部門客戶提升能源管理、城市治理及公共安全，助力企業數位轉型、推動創新應用服務，遠傳也將持續攜手國內外夥伴，推動產業升級並加速實現智慧城市的願景。

全球氣候變遷影響加劇，正值能源轉型關鍵時刻，遠傳自主開發的能源管理系統（EMS）亮相，搭配國內一線廠商大同與台科電電表，結合環境感測器，可分析用電、即時效調整控管能源使用。

遠傳說明，這套系統在行政院「班班有冷氣」政策推動下，已陸續協助多縣市中小學建置，涵蓋基隆市、新北市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、連江縣，超過4萬間教室、近9萬台冷氣。

在智慧城市展期間，遠傳預告將展出與Gogoro攜手推出的交通號誌不斷電系統（UPS），透過電池創新利用作為路口號誌燈電力備援，避免市電電力異常而導致交通混亂，影響行車用路人安全。

遠傳也攜手高通共同展示5G企業專網工廠彈性製造解決方案，能夠將AI影像辨識、產線機台聯網、自主無人搬運車實際應用於垂直場域。

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亞太電信今天則宣布，瞄準新興領域應用商機，推動多項智慧城市相關服務，攜手金門縣警察局導入「車牌辨識系統」，為智慧交通領域再下一城。

亞太電信說明，此系統運用AI深度學習車牌辨識技術及大數據分析平台，協助警局快速搜尋可疑車輛車牌號碼、行車軌跡，白天與夜晚的平均辨識率可達95%以上，同時還提供特徵智慧式搜尋、同行涉案車輛分析、黑名單、車流量分析等功能，提升員警偵查效率。（編輯：林興盟）1110315