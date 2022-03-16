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台股震盪收漲14.77點 能源類股走強

2022/3/16 14:03（3/16 14:48 更新）
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台股16日開高走低，高低點落差達277.34點。收盤漲14.77點，終場收在16940.83點。（中央社檔案照片）
台股16日開高走低，高低點落差達277.34點。收盤漲14.77點，終場收在16940.83點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北16日電）美股強彈，台股今天開高走低，從大漲逾百點重回萬七關卡之上，一度到下跌逾百點，高低點落差達277.34點，萬七得而復失，能源類股走勢相對強勁。

加權指數終場收在16940.83點，小漲14.77點，漲幅0.09%，成交金額新台幣3971.58億元，8大類股漲跌互見，金融類股最強，機電類股小漲。

權值王台積電今天除息，股價收558元，上漲3元；大立光先漲後跌，收1950元，下跌15元；鴻海收101.5元，小漲0.5元。

金融股當中，華南金、富邦金、國泰金分別上漲1.78%、0.58%、1.14%。

貨櫃三雄長榮董事會通過現金減資及發放股息，股東每股可領取現金24元，股價先漲後跌，一度摜至跌停142.5元，收在143元；萬海也先漲後跌，收在161.5元，跌6.38%；陽明收127元，下跌2.31%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天早盤隨美股反彈，但開高後走低，主要是反映新台幣持續貶值，外資賣股效應；加上俄烏戰事引發美中角力，地緣政治風險使港股重挫，連帶波及台股，與基本面無關，在新台幣貶勢未停前，台股投資人不妨等一等。（編輯：張均懋）1110316

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