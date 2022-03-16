美股強彈道瓊猛漲近600點 油價回跌緩和憂慮

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美股今天強彈，道瓊指數大漲近600點；標普500指數漲逾2%，4個交易日來首度收紅。俄烏戰爭持續之際，國際油價跌破100美元關卡，通貨膨脹憂慮緩和，助長股市買氣。

3大指數開高走高，尾盤直線拉升，道瓊工業指數終場大漲599.1點，漲幅1.82%，收在33544.34點。標準普爾500指數勁揚89.34點，漲幅2.14%，收在4262.45點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲367.4點，漲幅2.92%，收在12948.62點。

標普500指數連3黑止步，從年初所創歷史高點回檔幅度縮小到11.1%，仍未脫離從前波高點拉回逾10%的技術修正領域。

國際油價上週衝破每桶130美元後持續拉回，如今跌破100美元大關，能源供給短缺恐慌趨於緩和。紐約交易的西德州中級原油（WTI）期貨價大跌6.4%，每桶收在96.44美元；倫敦交易的布倫特原油期貨價重挫6.5%，每桶收在99.91美元。

受油價回跌、民眾搭機需求持續回升激勵，航空股表現亮眼，美國航空集團（American Airlines）與聯合航空控股（United Airlines Holdings）股價漲幅都超過9%。遊輪、飯店、博弈等旅遊相關族群也表現不俗。

科技權值股扮演大盤上攻主力，亞馬遜（Amazon.com）、微軟（Microsoft）與網飛（Netflix）股價都漲逾3.8%，蘋果公司（Apple）漲幅直逼3%。

晶片股漲勢更凌厲，費城半導體指數大漲4.36%，30檔成分股全面收紅。輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價分別大漲7.7%、6.9%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅達2.8%。

俄軍2月24日大舉入侵烏克蘭後，投資人憂心西方國家切斷俄羅斯石油與天然氣供給、多種關鍵金屬與榖物運輸受阻，居高不下的通膨率恐進一步攀升，逐漸擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影的經濟復甦受打擊，以致美股近期表現不穩。

國際油價回跌同時，俄烏停火談判前景不明，中國COVID-19疫情直線升溫威脅供應鏈，聯邦準備理事會（Fed）明天預計宣布2018年12月以來首次升息，讓基準利率脫離COVID-19大流行後趨近零的水準。

市場普遍預期，聯準會將升息1碼（0.25個百分點），因應處於40年高點的通膨，且避免升息過猛損及經濟復甦。

勞工部今天公布的數據顯示，美國2月生產者物價指數（PPI）月增0.8%，低於市場預期的0.9%及1月上修後的漲幅1.2%；年增10%，創2010年數據開始彙編以來新高。

如剔除波動較大的食品、能源等項目，核心生產者物價月增0.2%，遠低於1月漲幅0.8%。

部分投資人認為，儘管俄烏戰爭變數猶存、中國供應鏈在COVID-19疫情加劇之際恐受阻，今年初通膨已出現趨緩跡象，聯準會決策官員不必過於積極緊縮貨幣政策，股票等高風險資產將獲得些許支撐。（編輯：陳政一）1110316