台股跌破萬七外資倒貨 金管會分析3因素衝擊股市

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台股跌破萬七，外資持續倒貨，金管會指出，近期受到俄烏情勢、中國疫情升溫、美國聯準會利率決策等3因素影響，3月以來至14日為止台股下跌2.2%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台股跌破萬七，外資持續倒貨，金管會指出，近期受到俄烏情勢、中國疫情升溫、美國聯準會利率決策等3因素影響，3月以來至14日為止台股下跌2.2%，不過仍優於日本、上海、深圳和香港表現。

台股今天開低走低，收在16926.06點，失守萬七關卡，跌幅1.95%，成交金額新台幣3705.76億元。外資及陸資賣超537.19億元。

金管會證期局副局長蔡麗玲說，近期受俄烏情勢、中國疫情升溫和美國聯準會可能的利率決策等國際因素影響，台股波動較明顯，今年3月以來截至14日為止，台股跌幅達2.2%，不過相比日本跌幅4.41%、上海跌幅6.6%、深圳跌幅10.06%、香港跌幅14.21%，台股仍相對穩健。

她指出，今年截至2月底為止，集中市場現金殖利率達2.63%，加計股票股利為2.74%，另上市櫃公司前2月累計營收達6.5兆元，年增12.66%，皆顯示台股基本面良好；就總體面而言，主計總處預測今年經濟成長率達4.42%，景氣仍相當穩健。

近期因俄烏情勢變化、國際金融市場波動等，金管會已請證交所和櫃買中心加強注意相關事件對上市櫃公司財業務、甚至供應鏈的影響，若對公司股東權益或證券價格有重大影響，公司必須及時發布重訊，讓資訊充分揭露。

蔡麗玲也說，短期市場難免會受國際事件、相連市場或地緣政治等風險因素影響，但投資最終仍會回歸基本面，金管會呼籲投資人多注意公開資訊觀測站相關個股的財務業務表現；金管會將依國際情勢和市場狀況綜合判斷，必要時會採取相關措施。

針對中國疫情升溫，蔡麗玲也說明，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，金管會持續注意疫情對上市櫃公司影響，尤其公司若在中國有子公司，或供應鏈、客戶集中中國，證交所及櫃買中心都會充分注意，督導公司進行必要資訊揭露。（編輯：黃國倫）1110315