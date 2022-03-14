俄烏戰火不止 法人：台股短線恐震盪整理

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）俄烏戰火持續影響全球股市，法人表示，在俄烏停火前，短線台股震盪整理機會大；但由於台股基本面具支撐，預期指數下檔空間有限，且本益比低於歷史評價，較其他市場具吸引力。

台股今天在航運、金融等撐盤下，下跌1.7點，收在 17263.04點，年線17338點得而復失，成交值2861.6億元。

元大投信指出，從歷史經驗來看，戰爭利空對台股的影響僅為短期情緒面衝擊，不會改變股市的長期走勢。隨著企業獲利持續成長，加上台股今年可望有平均4%以上現金股息殖利率，提供了良好的下檔支撐。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股本週觀察重點在於美國聯準會公開市場操作委員會（FOMC）會議結果，目前市場預期聯準會（Fed）3月升息幅度應以1碼為主；另外，聯準會觀察俄烏情勢對通膨與經濟的影響，以及是否在本次會議中透露縮表動向等，也將牽動全球金融市場的敏感神經。

他指出，只要本週聯準會的升息步調合乎市場預期，對近期多方氣勢都有所幫助。

葉獻文說，俄烏戰爭導致烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin暫停營運，影響全球用於晶片製程約一半的氖氣，不過從供應商策略來看，台灣廠商大多採多元供應商策略，目前庫存充足至少6個月，尚無斷鏈疑慮。

此外，財政部公布2月出口連20紅，金額創下同期新高，預估3月出口金額有機會挑戰單月歷史新高，顯見台股企業基本面無虞，成長動能仍強勁。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，台股雖因地緣政治風險震盪加大，不過在內資與官股力守之下，於國際股市中仍相對強勢。

林耕億指出，台股在基本面支撐下，預期指數下檔空間有限，且評價已達歷史低點，未來12個月預估本益比目前為12.7倍，低於去年10月低點13倍、接近2020年3月低點11.9倍，相較其他市場更具吸引力，待利空出盡後，將逐步回歸企業獲利上修的正向走勢。（編輯：楊蘭軒）1110314