台積電除息前夕股價重挫14元 土洋法人對作

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（中央社記者張建中新竹15日電）台積電去年第3季現金股利將於16日除息，今天股價收在558元，下跌14元。外資持續賣超5萬8984張，投信與自營商同步買超，呈土洋法人對作局面。

台積電去年第3季現金股利將於16日除息，每股配發新台幣2.75元現金，總金額713.08億元，預計4月14日發放。證交所指出，台積電除息，發行市值將減少約713億元，估計占發行量加權股價指數約23.14點。

據統計，台積電自2019年起改採每季配息，過去10次除息皆順利完成填息；其中，6度在除息當天快速填息，去年12月16日開盤即完成填息，演出「秒填息」戲碼，填息時間最長為15個交易日。

外資近期籌碼鬆動，今天持續賣超台積電5萬8984張，連續17個交易日共賣超49萬6963張，連續賣超天數創2年多來新高。投信與自營商今天則同步共買超2442張，呈土洋法人對作局面。

台積電大戶股東不斷拋售，至3月11日持股1000張以上的大股東降至1544人，較前一週減少11人。不過，隨著股價下滑，吸引小股東大舉搶進，台積電零股股東人數單週激增超過10萬人，增至69萬8999人。

台積電持股1張至5張股東也增加3萬8070人，增至37萬2034人。台積電股東總人數增加15萬153人，達115萬3854人。

台積電今天盤中零股交易成交股數一舉突破1000萬股，達1001萬6561股，較14日大增2.58倍，單日成交金額達56.09億元。零股股東押寶除息行情意味濃厚。

台積電今天股價收在558元，為去年8月20日後新低，下跌14元，跌幅2.45%，市值縮水3630億元，滑落至14.46兆元，並影響大盤指數約117點。

法人表示，台積電近日股價波動多高於每股股息2.75元，這次不排除有機會完成填息，只是俄烏情勢發展與美國升息將左右國際股市表現，並將牽動台積電除息行情，是追蹤觀察重點。（編輯：楊蘭軒）1110315