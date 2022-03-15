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熱錢落跑股匯續挫 新台幣爆量貶值收逾1年3個月新低

2022/3/15 17:58（3/15 18:52 更新）
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新台幣匯率續創波段低點，15日收盤收在28.612元，爆量貶值8.2分，創下逾1年3個月的新低紀錄。（中央社檔案照片）
新台幣匯率續創波段低點，15日收盤收在28.612元，爆量貶值8.2分，創下逾1年3個月的新低紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國聯準會（Fed）即將升息的效應發酵，今天不只台股重挫，新台幣匯率更續創波段低點，收盤收在28.612元，爆量貶值8.2分，創下逾1年3個月的新低紀錄。

美國科技股下挫，中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，衝擊電子供應鏈生產，港股和中國股市重挫震盪，台股也無法倖免；今天電子股成為重災區，航運尾盤下殺，終場台股大跌336.98點，收在16926.06點，再度失守萬七大關。

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外匯交易員指出，外資今天匯出不手軟，狂賣台股537.19億元，在匯市也是持續出走；新台幣兌美元今天開盤價為28.560元，最高28.550元、最低28.632元，昨天收盤價才摜破28.5元重要價位，今天又貶破28.6元，收盤收在28.612元，創下逾1年3個月新低；台北及元太外匯市場總成交金額放大至21.82億美元。

外匯交易員分析，出口商態度轉趨惜售，靜待更好的價位出現，不再急著拋匯，新台幣少了股支撐力道，更難扭轉當前局勢；短線除了觀察央行是否加大調節力道，美國聯準會升息後的美元走勢也值得留意。（編輯：楊蘭軒）1110315

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