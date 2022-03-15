電子釀災 台股早盤大跌182點失守17100點

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美科技股下挫，中國COVID-19本土疫情嚴峻衝擊當地台商電子供應鏈，加上美國聯準會（Fed）升息在即，台股今天開盤走跌，最低來到17080.13點，下跌182.91點，5日線約17205點也告失守。

主要電子權值股台積電、聯發科、聯電、日月光投控下挫，高價股和IC設計族群跳水，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海、以及航空雙雄長榮航、華航撐盤。

本土法人指出，俄羅斯入侵烏克蘭戰事未緩，地緣政治風險持續，加上美國聯準會17日凌晨將舉行貨幣決策會議、升息在即，美國10年期公債殖利率再度飆升超過2.1%，5年期公債殖利率突破2%；以及中國疫情擴大，上海和深圳等一線城市封閉管理，影響當地電子供應鏈部分生產，16日台指期將結算，台股除年線以外呈現空頭排列，指數反彈空間有限。（編輯：趙蔚蘭）1110315