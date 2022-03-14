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熱錢續匯出 新台幣重貶1.27角逾11個月新低

2022/3/14 18:12
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美國聯準會升息在即，熱錢持續撤出，導致新台幣匯率重挫，一舉摜破28.5元重要價位，今天收盤收在28.53元，放量貶值1.27角，創下逾11個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為17.36億美元。

美股電子盤出現反彈，不過台股開高走低收小黑，終場收跌1.7點，為17263.04點；外資依舊缺乏信心，賣超台股逾161億元。

新台幣匯率則延續貶勢，今天開盤價為28.450元，最高28.420元、最低28.534元。

外匯交易員表示，俄烏戰事為金融市場帶來不確定性，使得外資操作偏向保守，而美國聯準會本週舉行利率決策會議，市場普遍預期聯準會將啟動升息循環，甚至今年可望升息6次，更加速資金回流美元。

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另一方面，外匯交易員指出，國際美元處在高檔，熱錢又持續流出，均讓新台幣趨貶，出口商惜售心態因而轉強，導致短期新台幣貶值趨勢難以扭轉。

外匯交易員認為，接下來除了關注美國聯準會升息幅度，後續升息次數、縮表進程也值得留意；市場預期聯準會今年升息6次，屆時點陣圖是否釋放同樣訊息，如果聯準會作為缺乏新意，也可能導致美元利空出盡、向下修正，或許可稍微緩和新台幣的貶值壓力。（編輯：楊凱翔）1110314

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