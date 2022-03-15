美科技股下挫 法人：觀察台股能否站穩年線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法人表示，大盤仍有航運和化工支撐，本週看能否站穩年線之上。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美股震盪，科技股下挫，中國COVID-19疫情延燒，台股14日開高走低，不過航運和化工股有撐，終場小跌1.7點、收在17263點，年線得而復失。法人表示，大盤仍有航運和化工支撐，本週看能否站穩年線之上，醞釀反彈動能。

美股震盪，主因是聯邦準備理事會（Fed）16日將宣布升息，道瓊工業指數小漲1.05點，以32945.24點作收，標準普爾指數下挫31.2點或0.74%，收在4173.11點。科技股那斯達克指數下跌262.59點或2.04%，收12581.22點，費城半導體指數跌96.65點或3.07%，收3047.5點。

中國疫情延燒，上海和深圳封閉管理，當地台商廠區被迫暫停營運，台股14日開高走低，高價股和電子股疲軟，航運和化工股撐盤，終場加權股價指數下跌1.7點，收在17263.04點，成交值新台幣2861.6億元，年線約17338點再度得而復失。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商買超，合計賣超142.43億元。其中自營商買超3億元，投信買超16.04億元，外資及陸資賣超161.47億元，投信連續29個交易日買超，再度改寫史上最長紀錄，外資則是連2日賣超。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加1614口至4385口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加114口至1萬667口。

期貨法人指出，國際上俄羅斯與烏克蘭戰事未緩，中國大陸COVID-19疫情蔓延，上海和深圳等一線城市封閉管理，使得當地台商被迫暫停營運，港股14日大跌超過千點、跌破2萬點大關，上海和深圳股市聯袂重挫。

法人表示，台股短線走勢波動幅度加大，不過本週長榮、陽明等航運股法說會行情，加上國際鉀肥價格飆升帶動化工族群表現，大盤仍有支撐，看本週能否站穩年線之上，醞釀反彈動能。

美國聯準會升息在即，熱錢持續撤出，新台幣匯率14日重挫，一舉摜破28.5元重要價位，收盤收在28.53元，放量貶值1.27角，創下逾11個月新低。

陽明去年獲利新台幣1656.01億元，每股盈餘48.73元，董事會14日通過每股配發現金股利20元，股利配發率為41.04%；此外，長榮航空去年獲利新台幣66.08億元，每股盈餘1.31元。

中國疫情延燒，截至14日下午5時，已有鴻海、欣興等60多家台廠發布重大訊息公告深圳廠區或子公司停工，受影響產業涵蓋組裝代工、印刷電路板（PCB）、散熱、觸控、LED等。（編輯：張均懋）1110315